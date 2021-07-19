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💉 Пенсионерам предложили выплачивать по 10 тыс. рублей за вакцинацию

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Рубрика Общество. Люди. События
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Пенсионерам, которые сделают прививки от ковид, предложили выплачивать по 10 тыс. рублей единовременно. Выплату планируют ввести только для людей пожилого возраста, получающих пенсию по старости.

С таким предложением выступил депутат Госдумы и член «ЛДПР» Василий Власов. Соответствующее письмо было направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — говорится в письме.

Цитата по RT.

То есть власти планируют финансово мотивировать пенсионеров вакцинироваться.

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