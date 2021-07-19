💉 Пенсионерам предложили выплачивать по 10 тыс. рублей за вакцинацию

Пенсионерам, которые сделают прививки от ковид, предложили выплачивать по 10 тыс. рублей единовременно. Выплату планируют ввести только для людей пожилого возраста, получающих пенсию по старости.

С таким предложением выступил депутат Госдумы и член «ЛДПР» Василий Власов. Соответствующее письмо было направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — говорится в письме.

Цитата по RT.

То есть власти планируют финансово мотивировать пенсионеров вакцинироваться.