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За 6 месяцев прекратили деятельность в два раза больше ИП, чем в тот же период 2020 года

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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За первое полугодие 2021 году в России прекратили деятельность 545,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование аудиторов FinExpertiza.

По данным исследования, это восьмилетний рекорд — чаще ИП прекращали деятельность только в январе-июне 2013 года.

Количество ИП, прекративших статус, возросло абсолютно во всех регионах.

Больше всего ИП отказались от статуса в Чечне (в 3,5 раза больше ИП, чем годом ранее), Дагестане (больше в 3,3 раза) и на Чукотке (2,5 раза).

Однако есть и регионы, в которых предпринимательская инициатива показала бурный рост. Наилучшую динамику регистрации новых ИП показали Карачаево-Черкесия (рост в 2,3 раза), Тыва и Калмыкия (рост в 2,1 раза), Северная Осетия (число открытий новых ИП выросло год к году на 82,9%).

По данным статистики налоговиков, на 1 июля 2021 года в России действовало 3,14 млн ИП.

За первое полугодие покинули рынок 545,8 тыс. ИП, что в 1,8 раза больше (на 82,8%), чем за первую половину 2020 года. Предыдущий рекорд за аналогичный период был зафиксирован в 2013 году, тогда закрылось еще больше ИП — 594,2 тыс.

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