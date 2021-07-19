Изменение года постройки здания в ЕГРН влияет на налог на имущество

В ЕГРН внесены изменения в отношении года постройки здания. Значит, изменяется и база по имущественному налогу, исходя из кадастровой стоимости.

Такое разъяснение дано в письме Минфина от 28.06.2021 03-05-05-01/50619.

На кадастровую стоимость влияют: год ввода в эксплуатацию — если объектом является здание или сооружение;

год окончания строительства — если закон не требует в отношении объекта выдачи разрешения на его ввод в эксплуатацию.

Изменение данных параметров влечет корректировку кадастровой стоимости, исходя из которой исчисляется налог на имущество.

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