🏠 Люди стали меньше покупать квартиры по льготной ипотеке

Количество заявок на льготную ипотеку упало почти в два раза. Особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Причина сокращения льготного кредитования — изменение условий госпрограммы.

Анализ данных представил РБК со ссылкой на данные «Дом.РФ» и других крупных банков.

Согласно данным «Дом.РФ», за первые две недели июля 2021 года, то есть после обновления госпрограммы, подано всего 21 тыс. заявок. Хотя на последней неделе срока действия предыдущей льготной ипотеки — 28 тыс. заявок.

Измененные условия льготной ипотеки с 01.07.2021 года по 01.07.2022 года: максимальная сумма — 3 млн рублей, ранее — для Москвы и Санкт-Петербурга — 12 млн рублей, а для других — 6 млн рублей;

ставка — до 7%, а была — до 6,5%;

доступно для семей с одним ребенком, рожденным после 01.01.2018.

По данным на 15 июля, сообщает издание, количество выданной ипотеки по льготной программе составило 578,1 тыс. кредитов на сумму 1,8 трлн рублей.

Основной причиной послужило сокращение максимального размера кредита, считают эксперты.