👔 Административные штрафы бизнесу за первое нарушение предложили заменить предупреждением

Предложено определить конкретные нарушения, за которые компаниям и ИП будет выписываться не административный штраф, а предупреждение. И распространить данную льготу на весь бизнес, а не только на малые предприятия и НКО.

Корпорация МСП направила в Минэкономразвития проект поправок в КоАП, которые должны снизить административную нагрузку на бизнес.

Авторы поправок предлагают четко определить список нарушений, за которые при первом их совершении выносится письменное предупреждение, а не штраф.

В действующей редакции КоАП уже есть норма (ст. 3.4 и 4.1.1), которая предусматривает возможность замены штрафа предупреждением для некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства за, если они не несут вреда жизни и здоровью людей, имущественного ущерба.

Однако применение нормы четко не регламентировано и остается на усмотрение контрольно-надзорного органа.

Корпорация МСП предлагает переписать ст. 3.4 КоАП, поменяв формулировку(наказание в виде штрафа — на предупреждение) на(предупреждение вместо штрафа), а также распространить норму на весь бизнес. В этом случае предоставление права на ошибку станет обязательным для всех впервые совершенных административных правонарушений при условии отсутствия «отягчающих обстоятельств».

Исключение — ряд отдельно перечисленных статей (незаконное предоставление кредитов, неповиновение сотруднику правоохранительных органов, публичная демонстрация нацистской символики и т.д.), где на первый раз невозможно будет вынести предупреждение.

По материалам РБК.