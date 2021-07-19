Пострадавшим в ЧС гражданам предложили простить долги по кредитам

«Единая Россия» подготовила законопроект, согласно которому людям, пострадавшим в ЧС или техногенной катастрофе, могут простить финансовые долги.

Поправки в законы позволят провести реструктуризацию кредитной задолженности граждан в целях восстановления их платежеспособности, в том числе путем прощения долга.

В ЦБ обещали законопроект изучить, а в думских фракциях уже готовы его поддержать, пишут «Известия».

Согласно законопроекту, для изменения условий кредитования гражданин должен будет предоставить банку документы, подтверждающие проживание по месту регистрации на момент возникновения ЧС, и документы о включении его в список пострадавших от ЧС.

Предполагается, что такая реструктуризация или списание не будет негативно влиять на кредитную историю заемщика.

Недавно ЦБ призвал банки и МФО реструктурировать кредиты для пострадавших при наводнениях в Крыму и Краснодарском крае вплоть до прощения долга. Но этот призыв носит рекомендательный характер.