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Больничный лист ИП оплачивает ФСС с первого дня болезни

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Рубрика Больничные
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ИП оформил больничный лист, но при передаче его в ФСС через «КонтурЭкстерн» столкнулся с проблемой: программа требует убрать из реестра первые 3 дня больничного.

Об этом рассказал участник нашего форума.

Напомним, чтобы иметь право на получение больничных и декретных, ИП должен платить добровольные взносы в ФСС. Причем вступить в добровольные правоотношения и уплатить взносы надо заранее.

Чтобы получать больничные в 2021 году, надо было зарегистрироваться и уплатить взнос в 2020 году, что данный ИП и сделал.

Что касается оплаты больничных, то расчет производится из МРОТ с учетом процента по стажу и оплате подлежит период болезни, начиная с первого дня.

Пункт 2 статьи 3 Федерального закона № 255-ФЗ гласит:

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам, добровольно вступившим в правоотношения по ОСС, за счет средств бюджета ФСС с 1-го дня временной нетрудоспособности.

Коллеги предположили, что в рассматриваемой ситуации сервис просто «не заточен» под передачу больничных ИП-добровольщиков. Оно и понятно, если речь идет о проекте прямых выплат.

Дело в том, что положение о назначении и выплате больничных в 2021 году (постановление Правительства № 2375 от 30.12.2020) не распространяется на лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Обсуждение этого вопроса идет в теме форума «Больничный самому ИП».

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