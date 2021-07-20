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Путин предложил скорректировать показатели по снижению бедности

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Рубрика Экономика России
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Показатели по снижению бедности надо пересмотреть, так как наблюдается рост реальных доходов населения.

Об этом сказал Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам:

«По итогам года, как мы говорим, — а это же не я придумал эти данные — 3,9% рост [реального уровня зарплат]. Это правительство показывает такие возможности, вплоть до 4%, в том числе министерство экономического развития. Надо посмотреть: а зарплаты-то должны расти, они растут. Значит, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован», — отметил президент.

Цитата по «ТАСС».

Как отметил Путин, целевые показатели были сформированы в период пандемии и сокращения реального уровня зарплат. Сейчас ситуация начала постепенно стабилизироваться. Значит надо скорректировать и показатели по снижению бедности.

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