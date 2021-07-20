Путин предложил скорректировать показатели по снижению бедности

Показатели по снижению бедности надо пересмотреть, так как наблюдается рост реальных доходов населения.

Об этом сказал Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам:

«По итогам года, как мы говорим, — а это же не я придумал эти данные — 3,9% рост [реального уровня зарплат]. Это правительство показывает такие возможности, вплоть до 4%, в том числе министерство экономического развития. Надо посмотреть: а зарплаты-то должны расти, они растут. Значит, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован», — отметил президент.

Цитата по «ТАСС».

Как отметил Путин, целевые показатели были сформированы в период пандемии и сокращения реального уровня зарплат. Сейчас ситуация начала постепенно стабилизироваться. Значит надо скорректировать и показатели по снижению бедности.