Люди стали чаще брать потребкредиты

Количество выданных потребительских кредитов за первое полугодие 2021 года выросло на 13,9% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Однако в 2019 году потребкредиты выдавались чаще.
Об этом сообщили в НБКИ:
«Ситуация в сегменте потребкредитования в январе — июне 2021 года в целом остается стабильной. Количество выданных потребкредитов колеблется в пределах 1,2-1,4 млн в месяц. Однако, несмотря на достаточно неплохие темпы выдачи, до показателей „допандемийного“ 2019 года еще очень далеко», — отметили в пресс-службе Нацбюро.
Цитата по «ТАСС».
За первое полугодие 2021 года было выдано 7,62 млн потребкредитов. Наибольшее количество:
- 409 тыс. — в Москве;
- 354,5 тыс. — в Московской области;
- 294 тыс. — в Краснодарском крае.
На «Клерке» ранее писали, что за первое полугодие 2021 года выдано рекордное количество ипотечных кредитов.