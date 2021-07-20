Люди стали чаще брать потребкредиты

Количество выданных потребительских кредитов за первое полугодие 2021 года выросло на 13,9% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Однако в 2019 году потребкредиты выдавались чаще.

Об этом сообщили в НБКИ:

«Ситуация в сегменте потребкредитования в январе — июне 2021 года в целом остается стабильной. Количество выданных потребкредитов колеблется в пределах 1,2-1,4 млн в месяц. Однако, несмотря на достаточно неплохие темпы выдачи, до показателей „допандемийного“ 2019 года еще очень далеко», — отметили в пресс-службе Нацбюро.

Цитата по «ТАСС».

За первое полугодие 2021 года было выдано 7,62 млн потребкредитов. Наибольшее количество:

409 тыс. — в Москве;

— в Москве; 354,5 тыс . — в Московской области;

. — в Московской области; 294 тыс. — в Краснодарском крае.