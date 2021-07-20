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Люди стали чаще брать потребкредиты

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Рубрика Кредиты
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Количество выданных потребительских кредитов за первое полугодие 2021 года выросло на 13,9% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Однако в 2019 году потребкредиты выдавались чаще.

Об этом сообщили в НБКИ:

«Ситуация в сегменте потребкредитования в январе — июне 2021 года в целом остается стабильной. Количество выданных потребкредитов колеблется в пределах 1,2-1,4 млн в месяц. Однако, несмотря на достаточно неплохие темпы выдачи, до показателей „допандемийного“ 2019 года еще очень далеко», — отметили в пресс-службе Нацбюро.

Цитата по «ТАСС».

За первое полугодие 2021 года было выдано 7,62 млн потребкредитов. Наибольшее количество:

  • 409 тыс. — в Москве;
  • 354,5 тыс. — в Московской области;
  • 294 тыс. — в Краснодарском крае.

На «Клерке» ранее писали, что за первое полугодие 2021 года выдано рекордное количество ипотечных кредитов.

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