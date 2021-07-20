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Предприниматели хотят учиться бухучету и финансовому планированию

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Рубрика Свой бизнес
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Свыше 40% предпринимателей намерены получить дополнительное образование в сфере бизнеса и управления.

Об этом свидетельствуют результаты опроса владельцев и топ-менеджеров 1 811 компаний сектора малого и среднего бизнеса из всех регионов РФ, который провели Промсвязьбанк, «Опора России» и исследовательское агентство Magram Market Research.

Как следует из материалов опроса, 42% респондентов планируют получить дополнительное образование в сфере бизнеса и управления. Из них 22% намерены сделать это в ближайшие шесть месяцев, еще 20% высказывают готовность, но не называют точных сроков.

Наиболее высокий интерес у малых и средних предпринимателей вызывают бухгалтерский учет (31%) и финансовое планирование (27%). Примерно равное количество бизнесменов (16-18%) интересуются цифровизацией бизнеса, тайм-менеджментом, стратегическим развитием и маркетингом.

Как показало исследование, 89% представителей малого и среднего предпринимательства отмечают доступность получения бизнес-образования. Наиболее популярным форматом получения дополнительного бизнес-образования в России стали онлайн-курсы. Их проходили 42% предпринимателей. На втором месте по популярности офлайн-курсы (36%), далее следуют вебинары (25%), второе высшее образование (17%), аудиокниги и подкасты (15%), MBA (11%). Другие форматы выбирает 5% опрошенных.

По материалам ТАСС.

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