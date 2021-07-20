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Бизнес могут освободить от налогов на имущество и землю во время режима повышенной готовности

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Рубрика Налог на имущество организаций
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В НК хотят прописать нулевую ставку по налогу на имущество организаций и физлиц и земельному налогу.

Она будет действовать в отношении объектов, используемых в предпринимательской деятельности, на период действия ограничительных мер в регионе, из-за которых приостанавливается деятельность отдельных организаций. Имеется в виду режим повышенной готовности, чрезвычайной ситуации.

Законопроект с такими поправками в НК внесен сегодня в Госдуму.

Реализация законопроекта позволит поддержать предпринимателей, деятельность которых приостановлена или ограничена в условиях действия ограничительных мероприятий, и высвободить денежные средства для выплаты зарплат работникам, говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, в прошлом году во время пандемии был разработан комплекс мер, направленных на поддержку бизнеса, включая налоговые меры: отсрочки по налогам и сборам; освобождение от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 года и др.

Введение законопроектом новых норм в НК позволит реализовать автоматический режим поддержки, без необходимости срочных изменений в законодательство, считает автор предложения, депутат от ЛДПР Сергей Катасонов.

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