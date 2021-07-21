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Росстат сообщил о снижении задолженности по зарплате

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Рубрика Общество. Люди. События
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Суммарная задолженность по зарплате в июне снизилась на 74,1 миллиона рублей, или на 4,7%, и на 1 июля составила 1,511 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июля на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 544,8 миллиона рублей (36,1%), в 2020 году – 263,7 миллиона рублей (17,4%), в 2019 году и ранее – 702,9 миллиона рублей (46,5%).

Задолженность по заработной плате на 1 июля имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом:

  • обрабатывающие производства – 40,1%;
  • строительство – 26,8%;
  • добыча полезных ископаемых – 7,9%;
  • сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях – 7,8%;
  • транспорт – 7,5%.

По материалам РИА Новости.

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