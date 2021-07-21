Помощь государства россиянам, застрявшим за границей из-за пандемии, не облагается НДФЛ

В прошлом году из-за пандемии резко закрылись границы и некоторые граждане, которые находились вдали от Родины, не могли вернуться.

В этой связи власти приняли документ, по которому таким гражданам МИД России оказывал социальную поддержку (помощь).

В этой связи возник вопрос — облагается ли эта помощь НДФЛ?

Ответ Минфина — нет. Основание — пункт 79 статьи 217 НК.

Согласно этой норме не подлежат обложению НДФЛ доходы в денежной и или натуральной форме, полученные отдельными категориями граждан в порядке оказания им социальной поддержки (помощи) в соответствии с законодательными актами РФ, актами Президента, актами Правительства РФ, законами или иными актами органов региональной власти.

Такие разъяснения даны в письме Минфина № 03-04-09/50724 от 28.06.2021.