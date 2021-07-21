Минфин запретил применять НПД при сдаче в аренду имущества своему работодателю. Почему он ошибается

Сдача в аренду движимого имущества своему работодателю не попадает под налог на профессиональный доход. Так считает Минфин, но он ошибается.

В письме № 03-11-11/46753 от 15.06.2021 г. министерство ссылается на то, что доходы от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско-правовым договорам не попадают под НПД, если заказчиками выступают работодатели. Такое условие содержится в пункте 8 части 2 статьи 6 закона № 422-ФЗ.

Но дело в том, что аренда не является ни услугой, ни работой. Это имущественное право, о чем в самом же законе 422-ФЗ и написано в статье 6:

2. Для целей настоящего Федерального закона не признаются объектом налогообложения доходы: ... 3) от передачи имущественных прав на недвижимое имущество (за исключением аренды (найма) жилых помещений);

А в пункте 1 этой же статьи имущественные права выделены отдельно:

1. Объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Таким образом, ответ Минфина противоречит как нормам Гражданского кодекса, по которому аренда — отдельный вид договора ГПХ, так и закону 422-ФЗ.

Однако, во избежание проблем с налоговыми органами, все-таки не рекомендуем применять НПД в таких случаях.