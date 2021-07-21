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«Открытие» купит еще 40 % банка «Точка»

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Рубрика Банки
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Стало известно, что банк «Открытие» выкупит 40 % банка для предпринимателей «Точка» у Qiwi.

Сейчас Qiwi принадлежит 40% «Точки», банку «Открытие» — 50%, 10% — кипрской компании «Каталитики Пипл Лимитед».

Предварительная цена сделки — 4,95 млрд рублей, но она может измениться по результатам работы «Точки» в 2021 году, передает vc.ru.

«Сделка обеспечивает примерно 2,5-кратную прибыль от общих инвестиций Qiwi, что составляет 35% внутренней нормы выручки», — сообщили в компании.

Стороны запланировали закрыть сделку в третьем квартале 2021 года, окончательная корректировка цен состоится во втором квартале 2022 года

 

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