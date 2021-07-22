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ИП должен платить взносы за себя, даже если нет деятельности

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Даже если предприниматель не ведет деятельность, он все равно должен платить страховые взносы за себя.

Такой ответ дан в письме Минфина от 16.06.2021 № 03-15-05/47315.

Уплата страховых взносов в фиксированном размере производится с даты внесения записи в ЕГРИП и завершается, когда ИП снялся с учета.

Возможность неуплаты взносов за себя, если деятельность не ведется, не предусмотрена в НК.

От редакции «Клерка»: а вот самозанятые не должны платить взносы за себя. Поэтому, кому не нравится, может просто перейти НПД. «Закрывать» ИП при этом необязательно. В этом случае не будет фиксированных взносов. Причем, даже если деятельность будет вестись.

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