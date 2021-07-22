🍞 НДС на базовые продукты предложили уменьшить до 5%

Справороссы предложили уменьшить ставку НДС с 10% до 5% на основные продукты питания. Таким образом — сдержать рост цен на эти товары. Но на этом щедрые предложения не закончились.

О партийных предложениях рассказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на пресс-конференции в Симферополе:

«Мы предлагаем: давайте снизим [НДС] на продукты... На продукты НДС 10%. Мы предлагаем снизить до 5%», — предложил Миронов.

Цитата по «РИА Новости».

Следующее предложение справороссов — перечисление малоимущим на карту «Мир» около 12 тыс. рублей на продукты питания. Но, как отмечает издания, эти деньги действительно можно будет потратить только на продукты.

Интересно, а как они это планируют, если что, отслеживать?

Ну и третье предложение — установить максимальную торговую наценку в магазинах и супермаркетах на основные продукты питания в размере не более 15% от закупочных оптовых цен.