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🍞 НДС на базовые продукты предложили уменьшить до 5%

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Рубрика Общество. Люди. События
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Справороссы предложили уменьшить ставку НДС с 10% до 5% на основные продукты питания. Таким образом — сдержать рост цен на эти товары. Но на этом щедрые предложения не закончились.

О партийных предложениях рассказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на пресс-конференции в Симферополе:

«Мы предлагаем: давайте снизим [НДС] на продукты... На продукты НДС 10%. Мы предлагаем снизить до 5%», — предложил Миронов.

Цитата по «РИА Новости».

Следующее предложение справороссов — перечисление малоимущим на карту «Мир» около 12 тыс. рублей на продукты питания. Но, как отмечает издания, эти деньги действительно можно будет потратить только на продукты.

Интересно, а как они это планируют, если что, отслеживать?

Ну и третье предложение — установить максимальную торговую наценку в магазинах и супермаркетах на основные продукты питания в размере не более 15% от закупочных оптовых цен.

Ранее на «Клерке» писали, что «Справедливая Россия» предложила каждому члену семьи с детьми платить по 10 тыс. рублей ежемесячно.

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