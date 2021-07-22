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Банки будут предупреждать клиентов, что срок их вклада заканчивается

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Рубрика Вклады
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ЦБ выпустил письмо, в котором рекомендует банкам предупреждать вкладчиков о приближающемся окончании срока вклада, а также объяснять им, как они могут дальше распорядиться своими сбережениями.

При автоматической пролонгации вклада ставка может снижаться вплоть до 0,001 % годовых, а иногда средства просто переводятся на текущий счет, на который проценты не начисляются. Банк России получает обращения вкладчиков, особенно пожилого возраста, о том, что их не всегда информируют о завершении срока вклада и условиях его пролонгации.

Банкам, по мнению ЦБ, следует сообщать клиентам о возможностях продлить вклад на прежних или новых условиях либо вернуть деньги с процентами, а также предупреждать о том, на каких условиях средства останутся в банке, если вкладчики не предпримут каких-либо действий.

Это поможет гражданам с максимальной выгодой размещать свои накопления.

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