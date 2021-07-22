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Штамп о браке в паспорт ставить необязательно. Но потом могут быть последствия

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Рубрика Общество. Люди. События
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По новым правилам ставить в паспорт штамп о браке обязанности нет. Но впоследствии могут появиться проблемы.

Ранее на «Клерке» писали, что изменены правила действия паспортов и сроки их выдачи. Срок действия паспортов, подлежащих замене, продлят до 90 суток. А выдавать новый будут через 5 дней — читать тут.

Но, оказывается, правительство постановлением от 15.07.2021 № 1205 изменило не только сроки и правила выдачи, но и правила внесения записей в паспорт. С 16 июля обязательно в паспорт вносятся только два штампа:

  • регистрация по месту прописки;
  • военная обязанность.

Дополнительно, по желанию, в паспорт вносятся следующие данные:

  • о регистрации и расторжении брака;
  • о детях;
  • ИНН;
  • группа крови и резус-фактор;
  • о действующих иностранных паспортах;
  • о предыдущих российских паспортах.

Эксперты настороженно отнеслись к новым правилам внесения сведений о семейном положении в паспорта. Основная проблема, которая может возникнуть, — продажа недвижимости. Ведь продать квартиру, приобретенную в браке, можно только с согласия второго супруга, пусть даже и бывшего.

«Штамп о браке или о расторжении брака является одним из сигналов о необходимости наличия согласия супруга на продажу недвижимости. Это если между ними нет отдельного брачного договора или нет данных, что недвижимость была в собственности продавца до брака», — отметил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

Цитата по «Лайф».

Риелторы тоже негативно отнеслись к такой новости:

«Раньше большинство агентов, занимающихся недвижимостью, смотрели: в браке ли продавец и менял ли он паспорт перед получением права собственности. Теперь, наверное, придётся искать возможность каким-то образом собирать информацию полуофициальными методами. Например, у управляющей компании или через тех, кто имеет доступ к этой базе загса. Ведь без проверки риски слишком высоки», — рассказала Галина Смирнова, риелтор одного из агентств.

Цитата по «Лайф».

А юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов отметил, что отмена штампа о семейном положении приведет к записи информации о браке со слов.

«На мой взгляд, с отменой штампа поторопились. Очевидно, правительство, издавая своё постановление, руководствовалось соображениями, что вся необходимая информация доступна в едином госреестре загса, но на практике он, по моим наблюдениям, не заполнен и наполовину. Об этом прекрасно знают нотариусы, которые при составлении договоров, если нет документа о согласии на сделку супругов, прописывают строчку: „семейное положение установлено со слов“, тем самым перекладывая все риски на покупателя», — сказал Залимхан Магомедов.

Цитата по «Лайф».

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