Прошла проверка работы Рунета в условиях отключения от глобальной сети

С 15 июня по 15 июля прошли учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета в России.

Проверялась возможность работы в условиях физического отключения российского сегмента от глобальной Сети.

По предварительным данным, учения прошли успешно.

Как сказано в материалах рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика», подготовить и согласовать отчетные материалы планируется до 31 августа.

По информации РБК, в учениях принимали участие все операторы «большой четверки», а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».

Напомним, осенью 2019 года был принят закон о суверенном Рунете, который, в том числе, предписывает владельцам сетей связи, интернет-компаниям и другим участникам рынка принимать участие в учениях по целостности и устойчивости функционирования интернета к негативным внешним воздействиям на территории России не реже одного раза в год.

Добавим, что крайний раз такие учения проводились в декабре 2019 года в нескольких городах, в том числе в Москве, Ростове, Владимире.