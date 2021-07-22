Работодатели больше не могут уменьшать взносы на сумму выплат пособий. Но есть исключение

Компании больше не уменьшают сумму взносов в ФСС на произведенные расходы на выплату пособий. Исключение — до 2021 года организация не успела учесть переплату по пособиям при исчислении взносов на ВНиМ.
Такое разъяснение дано в письме ФНС от 26.05.2021 № БС-4-11/7258@.
С 2021 года все выплаты пособий производит ФСС. Поэтому у работодателя больше не возникает права на уменьшение страховых платежей на сумму выплаченных пособий.
Но есть и исключение. Если у организации в периоде до 01.01.2021 были произведены выплаты пособий в большем размере, чем совокупная сумма взносов.
То есть, у работодателя образовалась переплата по больничным в прошлых периодах. В 2021 году он имеет право засчитывать эту сумму при расчете взносов в ФСС на ВНиМ.
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