Работодатели больше не могут уменьшать взносы на сумму выплат пособий. Но есть исключение

Компании больше не уменьшают сумму взносов в ФСС на произведенные расходы на выплату пособий. Исключение — до 2021 года организация не успела учесть переплату по пособиям при исчислении взносов на ВНиМ.

Такое разъяснение дано в письме ФНС от 26.05.2021 № БС-4-11/7258@.

С 2021 года все выплаты пособий производит ФСС. Поэтому у работодателя больше не возникает права на уменьшение страховых платежей на сумму выплаченных пособий.

Но есть и исключение. Если у организации в периоде до 01.01.2021 были произведены выплаты пособий в большем размере, чем совокупная сумма взносов.

То есть, у работодателя образовалась переплата по больничным в прошлых периодах. В 2021 году он имеет право засчитывать эту сумму при расчете взносов в ФСС на ВНиМ.