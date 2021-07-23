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💸 Беременные ИП требуют освободить их от фиксированных взносов

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Согласно п. 7 статьи 430 НК за время отпуска по уходу за ребенком ИП может не платить фиксированные взносы (если деятельность при этом временно не ведется). А вот отпуск по беременности и родам в число таких льготных периодов не входит.

Это несправедливо, считают бизнес-леди. На сайте РОИ опубликована инициатива, призывающая изменить положение дел.

Сниматься с регистрации как ИП во время беременности, затем заново регистрироваться не всегда удобно, можно потерять деловых партнеров, выгодных арендодателей, пишет автор петиции.

Цель петиции — поправки в п.7 статьи 430 НК, дающие право на освобождение от взносов во время отпуска по БиР.

Автор петиции напомнила, что Конституционный суд поддерживает такое освобождение. Речь идет о Постановление КС от 09.04.2021 № 12-П. Мы о нем рассказывали.

Нельзя, но если очень хочется, то можно. Конституционный суд вынес решение об освобождении ИП от уплаты взносов во время беременности

Напомним, КС вынес половинчатое решение. Судьи заявили, что поправки в ст. 430 НК не нужны, но иногда суд может одобрить женщине-ИП освобождение от взносов во время декретного больничного.

При этом по мнению КС, федеральному законодателю стоит подумать о том, чтобы усовершенствовать правовой механизм и освободить от уплаты взносов женщин-предпринимателей в этот период.

То есть КС не требует внесения поправок в статью 430 НК, а лишь рекомендует подумать над этим.

Добавим, что предложения освободить от взносов беременных ИП звучали и раньше. По этому поводу даже вышло письмо Минфина от 13.02.2020 № 03-15-05/9961, в котором разъясняется, почему это не целесообразно.

Вместе с тем Минфин еще тогда отмечал (это было до решения КС), что предложение о дополнении числа периодов, за которые ИП не исчисляют и не уплачивают страховые взносы, периодом их пребывания в отпуске по беременности и родам заслуживает внимания, поэтому оно будет направлено на рассмотрение в Минтруд.

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