💸 Беременные ИП требуют освободить их от фиксированных взносов

Согласно п. 7 статьи 430 НК за время отпуска по уходу за ребенком ИП может не платить фиксированные взносы (если деятельность при этом временно не ведется). А вот отпуск по беременности и родам в число таких льготных периодов не входит.

Это несправедливо, считают бизнес-леди. На сайте РОИ опубликована инициатива, призывающая изменить положение дел.

Сниматься с регистрации как ИП во время беременности, затем заново регистрироваться не всегда удобно, можно потерять деловых партнеров, выгодных арендодателей, пишет автор петиции.

Цель петиции — поправки в п.7 статьи 430 НК, дающие право на освобождение от взносов во время отпуска по БиР.

Автор петиции напомнила, что Конституционный суд поддерживает такое освобождение. Речь идет о Постановление КС от 09.04.2021 № 12-П . Мы о нем рассказывали

Напомним, КС вынес половинчатое решение. Судьи заявили, что поправки в ст. 430 НК не нужны, но иногда суд может одобрить женщине-ИП освобождение от взносов во время декретного больничного.

При этом по мнению КС, федеральному законодателю стоит подумать о том, чтобы усовершенствовать правовой механизм и освободить от уплаты взносов женщин-предпринимателей в этот период.

То есть КС не требует внесения поправок в статью 430 НК, а лишь рекомендует подумать над этим.

Добавим, что предложения освободить от взносов беременных ИП звучали и раньше. По этому поводу даже вышло письмо Минфина от 13.02.2020 № 03-15-05/9961, в котором разъясняется, почему это не целесообразно.

Вместе с тем Минфин еще тогда отмечал (это было до решения КС), что предложение о дополнении числа периодов, за которые ИП не исчисляют и не уплачивают страховые взносы, периодом их пребывания в отпуске по беременности и родам заслуживает внимания, поэтому оно будет направлено на рассмотрение в Минтруд.