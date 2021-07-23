📈 Доход для начисления 1-процентных взносов ИП предлагают увеличить с 300 до 500 тысяч рублей

Лимит дохода в 300 тыс. рублей, свыше которого начисляются 1-процентные фиксированные взносы, не менялся с 2014 года. Эта сумма сейчас просто смешная и ее надо пересмотреть, считает автор инициативы, опубликованной на сайте РОИ.

Повысить лимит предлагается до 500 тыс. рублей.

Цель инициативы: внесение поправок в подпункт 1 пункта 1 статьи 430 НК о том, что ИП начисляют дополнительные пенсионные взносы по ставке 1 % только с доходов свыше 500 тыс. руб.

Это позволит удержать бизнес от разорения и тем самым повысить собираемость налогов и взносов, считает автор предложения.