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💼 Зарегистрировать ИП без отметки о месте жительства или пребывания нельзя

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Если у человека нет штампа в паспорте о регистрации по месту жительства и справки о месте проживания/пребывания, то зарегистрировать ИП не получится.

На это обратили внимание налоговики в письме от 15.07.2021 № ЕД-17-14/184@.

Постановка на учет в качестве индивидуального предпринимателя производится по месту постоянной регистрации или временного пребывания.

Получается, если у человека нет такой отметки в паспорте и нет справки о месте пребывания одновременно, то открыть ИП не получится.

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