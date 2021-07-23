💼 Зарегистрировать ИП без отметки о месте жительства или пребывания нельзя

Если у человека нет штампа в паспорте о регистрации по месту жительства и справки о месте проживания/пребывания, то зарегистрировать ИП не получится.
На это обратили внимание налоговики в письме от 15.07.2021 № ЕД-17-14/184@.
Постановка на учет в качестве индивидуального предпринимателя производится по месту постоянной регистрации или временного пребывания.
Получается, если у человека нет такой отметки в паспорте и нет справки о месте пребывания одновременно, то открыть ИП не получится.
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