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ЦБ увеличил ставку по льготным кредитам малому бизнесу

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Рубрика Кредиты
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Увеличится ставка по льготным кредитам, предоставляемым малым и средним организациям в качестве господдержки.

Об это сообщили в пресс-службе регулятора. Ставка будет рассчитываться из величины ключевой ставки, уменьшенной на 1,5 пп.

Сейчас ключевая ставка равна 6,5%. То есть по льготным кредитам, выданным с 26 июля, будет приниматься ставка в размере 5%.

Напомним, с 23 марта 2020 года ставка по таким кредитам была фиксированной и равна 4% годовых.

В пресс-службе ЦБ также отметили, что указанный порядок расчета процентной ставки и иные параметры могут в дальнейшем изменяться из-за прогнозируемой финансовой ситуацией в стране.

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