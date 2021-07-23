❗❗❗ Ключевая ставка ЦБ выросла до 6,5 %

Совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставкудо 6,5 % годовых.
Напомним, сейчас ставка ЦБ — 5,5 %. То есть ставка повысилась сразу на 1 процентный пункт.
В ЦБ отметили, что инфляционные риски растут.
Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4 %.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7–6,2 % в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5 % в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4 %.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 сентября 2021 года.