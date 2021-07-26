🏢 Застройщикам компенсируют стоимость стройматериалов

Власти планируют частично возмещать застройщикам стоимость строительных материалов. Таким образом будет сдерживаться рост цен.
Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в прямом эфире в Instagram.
«На уровне правительства принято решение о том, что мы будем удорожание стройматериалов оплачивать, постараемся компенсировать», — отметил Хуснуллин.
Цитата по «ТАСС».
Компенсация начнется предположительно с августа. Деньги будут выдаваться за счет уплаченных пошлин на металл.
«Что касается механизма, как будут подрядчикам пересчеты делать, я думаю, к концу следующей недели выпустим постановление по механизму распределения поддержки подрядчиков. Я думаю, что уже через две-три недели смогут коллеги-госзаказчики делать пересчеты», — рассказал вице-премьер.
Цитата по «ТАСС».