Бизнес на Курилах могут освободить от налогов

Предпринимателей, которые работают на Курилах и инвестируют в экономику островов, могут освободить от обязанностей налогоплательщиков.

Такие планы правительства озвучил Михаил Мишустин:

«Мы подумаем над тем, чтобы освободить здесь от обязанностей налогоплательщика налогоплательщиков, которые работают здесь и инвестируют сюда в фактически основные виды деятельности, которые не включают финансово посредническую деятельность и производство подакцизных товаров, проще сказать, алкоголя», — цитирует РИА Новости слова Мишустина.

Освобождение коснется налога на прибыль, НДС, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. При этом об освобождении от НДФЛ речи не идет.

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