Соцпомощь семьям будут оформлять по принципу «одного окна»

В августе начнется внедрение системы одного окна для оказания социальной помощи отдельным категориям семей.

Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Мы объединяемся с центрами управления регионами, омбудсменами, органами соцподдержки, губернаторами для создания этой службы. Проект по внедрению системы стартует в августе», — цитируют «Известия» слова Кузнецовой.

В ближайшее время будут определены 5 регионов для реализации этого пилотного проекта.

«Будем выделять сначала отдельные категории семей, чтобы отработать алгоритм, а затем можно будет расширять и не только для семей, но для всех, кому нужна будет поддержка», — добавила Анна Кузнецова.

Система одного окна при предоставлении государственных услуг предусматривает исключение участия заявителей в процессах сбора из инстанций и предоставления в них различных документов и справок, подтверждающих права на получение услуг.