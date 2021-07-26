Приходите на «Клерк» задавать вопросы. А еще мы ищем экспертов

Теперь прямо «Клерке» вы можете получить консультации от экспертов, являясь нашим подписчиком.

«Клерк» запустил новый проект «Консультации» в закрытом профессиональном сообществе бухгалтеров. Количество вопросов не ограничено, отвечаем обычно в течение суток (если вопрос не требует детального изучения вашей деятельности).

Что нужно для доступа к «Консультациям»?

Для того, чтобы начать пользоваться услугой, нужен «Клерк.Премиум». До конца июля действует скидка 20% на подключение.

В подписку кроме консультаций входит несколько десятков онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров и инструменты для бухгалтеров. Подробнее о возможностях платформы.

Кто отвечает

Пул наших ведущих экспертов во главе с Надеждой Камышевой (той самой Над.К, которую уже знает весь рунет как блестящего эксперта по учету и налогам).

Кроме наших штатных редакторов ей уже помогают:

Сергей Верещагин — признанный эксперт в учете, особенно, отраслевом;

Ольга Ганюшкина, гуру по теме 1С;

Кирилл Соппа, один из лучших экспертов по налоговой оптимизации.

Список экспертов будем вести вот тут.

Хотите стать нашим экспертом?

Тогда пишите главреду Марине на snegovskaya@klerk.ru.