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Приходите на «Клерк» задавать вопросы. А еще мы ищем экспертов

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтеры
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Теперь прямо «Клерке» вы можете получить консультации от экспертов, являясь нашим подписчиком.

«Клерк» запустил новый проект «Консультации» в закрытом профессиональном сообществе бухгалтеров. Количество вопросов не ограничено, отвечаем обычно в течение суток (если вопрос не требует детального изучения вашей деятельности).

Что нужно для доступа к «Консультациям»?

Для того, чтобы начать пользоваться услугой, нужен «Клерк.Премиум». До конца июля действует скидка 20% на подключение.

В подписку кроме консультаций входит несколько десятков онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров и инструменты для бухгалтеров. Подробнее о возможностях платформы.

Кто отвечает

Пул наших ведущих экспертов во главе с Надеждой Камышевой (той самой Над.К, которую уже знает весь рунет как блестящего эксперта по учету и налогам).

Кроме наших штатных редакторов ей уже помогают:

  • Сергей Верещагин — признанный эксперт в учете, особенно, отраслевом;
  • Ольга Ганюшкина, гуру по теме 1С;
  • Кирилл Соппа, один из лучших экспертов по налоговой оптимизации.

Список экспертов будем вести вот тут.

Хотите стать нашим экспертом?

Тогда пишите главреду Марине на snegovskaya@klerk.ru.

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