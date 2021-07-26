Приходите на «Клерк» задавать вопросы. А еще мы ищем экспертов

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«Клерк» запустил новый проект «Консультации» в закрытом профессиональном сообществе бухгалтеров. Количество вопросов не ограничено, отвечаем обычно в течение суток (если вопрос не требует детального изучения вашей деятельности).
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В подписку кроме консультаций входит несколько десятков онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров и инструменты для бухгалтеров. Подробнее о возможностях платформы.
Кто отвечает
Пул наших ведущих экспертов во главе с Надеждой Камышевой (той самой Над.К, которую уже знает весь рунет как блестящего эксперта по учету и налогам).
Кроме наших штатных редакторов ей уже помогают:
- Сергей Верещагин — признанный эксперт в учете, особенно, отраслевом;
- Ольга Ганюшкина, гуру по теме 1С;
- Кирилл Соппа, один из лучших экспертов по налоговой оптимизации.
Список экспертов будем вести вот тут.
Хотите стать нашим экспертом?
Тогда пишите главреду Марине на snegovskaya@klerk.ru.