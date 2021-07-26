Загранпаспорт заберет миграционная служба, если вовремя его не заменить

Если за полгода не поменять заграничный паспорт при изменении личных данных, то его признают недействительным и изымут.

Соответствующий законопроект подготовило МВД. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сообщает «Интерфакс».

Загранпаспорт будет признан недействительным, если человек изменит:

фамилию;

имя;

пол;

дату рождения.

Заменить загранпаспорт надо будет в течение полугода. Иначе документ признают недействительным и изымут, сообщает издание.

Законопроект еще не принят, но уже получил положительный отзыв от властей.