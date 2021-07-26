Загранпаспорт заберет миграционная служба, если вовремя его не заменить

Если за полгода не поменять заграничный паспорт при изменении личных данных, то его признают недействительным и изымут.
Соответствующий законопроект подготовило МВД. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сообщает «Интерфакс».
Загранпаспорт будет признан недействительным, если человек изменит:
- фамилию;
- имя;
- пол;
- дату рождения.
Заменить загранпаспорт надо будет в течение полугода. Иначе документ признают недействительным и изымут, сообщает издание.
Законопроект еще не принят, но уже получил положительный отзыв от властей.
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