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Загранпаспорт заберет миграционная служба, если вовремя его не заменить

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Рубрика Общество. Люди. События
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Если за полгода не поменять заграничный паспорт при изменении личных данных, то его признают недействительным и изымут.

Соответствующий законопроект подготовило МВД. Об этом рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сообщает «Интерфакс».

Загранпаспорт будет признан недействительным, если человек изменит:

  • фамилию;
  • имя;
  • пол;
  • дату рождения.

Заменить загранпаспорт надо будет в течение полугода. Иначе документ признают недействительным и изымут, сообщает издание.

Законопроект еще не принят, но уже получил положительный отзыв от властей.

Власти хотят разрешить приставам забирать загранпаспорта у невыездных – читать тут.

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