Власти хотят разрешить приставам забирать загранпаспорта у невыездных

МВД предложило изымать заграничные паспорта у должников, которым запрещен выезд из страны. Вернуть паспорт можно будет в миграционной службе после оплаты долга.

О законопроекте рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, судебный пристав сможет изъять паспорт только при наличии судебного решения, запрещающего выезд должника из страны.

Судебное решение может быть вручено лично под подпись или направлено по электронной почте в течение одного дня после принятия решения о запрете на выезд из страны.

«В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления», — отметил Груздев.

Цитата по «Интерфаксу».

Вернуть паспорт можно будет после оплаты долга и отмены решения в миграционной службе.

По информации издания, законопроект уже получил положительный отзыв правительства. Хотя еще не принят.