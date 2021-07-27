Ну что, друзья. Давайте встретимся в Москве. И можно по осени на юбилей «Клерка»

Вечер встречи читателей «Клерка» назначаем в столице. Давайте в сентябре-октябре? Нам как раз 20 лет.

Нельзя сказать, что этот выбор сделало большинство, но все же. Выбрать все города мы не можем, а вот Москва — как вариант. Хотя можно и где-нибудь на курорте.

Опрос проходил на «Клерке».

Треть выбрали встречи в Москве, а другая треть — в своем городе.

Но все же каждый может собраться в своем городе, ведь это не так уж и сложно.

Напомним, в Кисловодске наши читатели уже начали встречаться лично, о чем они и рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

А вот о чем будете говорить — выбор ваш. Например, в комментариях предложили

«Нужно собраться для обсуждения какого-либо вопроса. Предлагаю обсудить, вопрос о профсоюзе. Мне подходит любая столица или курортный город. Время август-сентябрь».

А кто-то отметил, что если и создавать, то партию, как минимум:

«Партию надо создавать, партию. Профсоюз не серьезно. Партию бухгалтеров с выдвижением депутатов в гос. думу и с уплатой партийных взносов. Это лучше профсоюза. Так то будет хоть кому предъявить за взносы».

Upd: раньше, лет 10 назад, читатели «Клерка» очень любили встречаться. Был создан отдельный раздел. А давайте продолжим традицию в 2021 году?

А вот и вкусное предложение отна наше 20-летие:

«А давайте встретимся в честь 20-летия осенью где угодно?»