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Друзья-бухгалтеры, давайте встретимся?

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Рубрика Бухгалтеры
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Личное общение намного круче, чем общение через интернет. Так давайте начнем проводить вечера встреч в городах! Масочки надели — и вперед.

В Кисловодске наши читатели уже начали встречаться лично, о чем они и рассказали в «Красном уголке бухгалтера»:

«Встреча участников КУБа в Кисловодске. Надеюсь, что состав участников оффлайн встреч будет расширяться. Как Вам такое предложение?».

И даже поделились фотографиями...

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и видео.

В комментариях идею встречаться поддержали:

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Само собой, редакция «Клерка» поддержит такие встречи. Понятно, что не прямо сейчас, пока отчетность сдается. Но, может, будут идеи, когда еще не холодно, но уже не жарко?

В каком городе? Москва? Санкт-Петербург? Кто откуда? Пишите в комментариях.

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