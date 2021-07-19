Друзья-бухгалтеры, давайте встретимся?

Личное общение намного круче, чем общение через интернет. Так давайте начнем проводить вечера встреч в городах! Масочки надели — и вперед.

В Кисловодске наши читатели уже начали встречаться лично, о чем они и рассказали в «Красном уголке бухгалтера»:

«Встреча участников КУБа в Кисловодске. Надеюсь, что состав участников оффлайн встреч будет расширяться. Как Вам такое предложение?».

И даже поделились фотографиями...

и видео.

В комментариях идею встречаться поддержали:

Само собой, редакция «Клерка» поддержит такие встречи. Понятно, что не прямо сейчас, пока отчетность сдается. Но, может, будут идеи, когда еще не холодно, но уже не жарко?

В каком городе? Москва? Санкт-Петербург? Кто откуда? Пишите в комментариях.