С 1 августа начинается эксперимент по маркировке антисептиков. Пока на добровольной основе

В период с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года все желающие могут принять участие эксперименте по маркировке антисептиков. Власти пока не планируют принуждать никого.

Постановление от 21.07.2021 № 1240 было опубликовано на портале правовой информации.

Перечень продукции, участвующей в эксперименте, утвержден постановлением.

Как отметили в Минпромторге, в условиях распространения ковида обеспечение законного оборота антисептиков является актуальным. Кроме этого, участие в эксперементе — добровольное:

«Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе.

В ходе него совместно с бизнесом будет проведено тестирование способов нанесения цифровой маркировки на упаковку антисептиков и дезсредств и ее прослеживаемости с момента производства или импорта продукции до ее выбытия из оборота. Также, на практике, проработаем все „узкие места“, если такие обнаружатся в процессе, и найдем оптимальные для производителей и поставщиков решения».