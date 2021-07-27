Столичные упрощенцы заплатили в 1,5 раза больше налога, чем в 2020 году. Власти решили, что бизнес восстанавливается

Плательщики УСН перечислили 79,7 млрд рублей в бюджет за первые полгода 2021 года. Что на 55% больше, чем в первом полугодии 2020 года. А значит, бизнес начал постепенно восстанавливаться после пандемии коронавируса.

Об этом сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов:

«В первом полугодии 2021 года столичные организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, перечислили в городской бюджет 79,7 млрд рублей, что на 55% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. По сравнению с первым полугодием 2019 года рост составил 36%», — отметил Ефимов.

Цитата по «ТАСС».

Это означает, что деятельность упрощенцев восстанавливается после пандемии, отметил заммэра.

Количество компаний и ИП на УСН за 2020 год увеличилось на 6,2%. Об этом рассказал руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов:

«По данным налоговой статистики, количество налогоплательщиков, применяющих УСН, увеличилось за 2020 год на 6,2% — до 458,4 тыс. При этом число работающих на УСН индивидуальных предпринимателей выросло на 11,3% и составило 257,9 тыс.», — отметил Пуртов.

Цитата по «ТАСС».