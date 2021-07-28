Потеряли ЭЦП от налоговиков? Ее перевыпустят бесплатно

Количество бесплатных электронных подписей от ФНС, которые могут быть выданы при утере или компрометации, не ограничено.

Такие разъяснения дали в налоговики в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Если ЭП была утеряна или компания подозревает, что ее могли скопировать, то надо:

обратиться в налоговую с заявлением об отзыве старого сертификата;

подать заявление на получение новой ЭП.

Перевыпуск — бесплатный, а количество раз — не ограничено.

Всё, о чем вы спрашивали, но не поняли до конца: бесплатная ЭП от ФНС по новым правилам — читать тут.