Беременная ИП зарегистрировалась в ФСС накануне родов и через суд добилась выплаты декретных

Беременная бизнес-леди оформила больничный по БиР в октябре, в ноябре она встала на учет в ФСС как ИП-доброволец, уплатила взносы.

Напомним, регистрация и уплата взносов в текущем году дают право на пособия в следующем году. То есть, как говорится, утром деньги — вечером стулья, не перепутайте.

Между тем в следующем году женщина потребовала в ФСС пособие по прошлогоднему больничному за дни с 1 января до окончания больничного. ФСС ей отказал, так как страховой случай начался в прошлом году.

Но ИП с таким положением дел не согласилась, обратилась в суд и выиграла его.