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Беременная ИП зарегистрировалась в ФСС накануне родов и через суд добилась выплаты декретных

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Рубрика Больничные
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Беременная бизнес-леди оформила больничный по БиР в октябре, в ноябре она встала на учет в ФСС как ИП-доброволец, уплатила взносы.

Напомним, регистрация и уплата взносов в текущем году дают право на пособия в следующем году. То есть, как говорится, утром деньги — вечером стулья, не перепутайте.

Между тем в следующем году женщина потребовала в ФСС пособие по прошлогоднему больничному за дни с 1 января до окончания больничного. ФСС ей отказал, так как страховой случай начался в прошлом году.

Но ИП с таким положением дел не согласилась, обратилась в суд и выиграла его.

Об этом решении суда читайте в нашей статье «Как ИП в 2022 году получать из ФСС оплату по больничным: инструкция с примерами».

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