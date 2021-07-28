Как ИП в 2022 году получать из ФСС оплату по больничным: инструкция с примерами

Недавно мы освещали тему больничных ИП, и наши читатели в комментариях интересовались, сколько ИП должен платить в ФСС и на какую сумму в ответ может рассчитывать. Мы решили подготовить материал на эту тему.

Добровольное страхование

В общем случае ИП сами за себя взносы в ФСС не платят. Соответственно они не являются застрахованными лицами и не могут рассчитывать на пособия за счет ФСС по больничными листам.

Чтобы иметь право на получение пособий по больничному листу, ИП надо вступить в добровольные правоотношения с ФСС и уплатить взносы. Причем сделать это надо заранее. Пройдете процедуру регистрации в 2021 году, право на больничные получите в 2022 году.

Как зарегистрироваться

Для начала надо подать заявление в ФСС. Это можно сделать разными способами — на бумаге лично в ФСС, в МФЦ, по почте или электронно через портал госуслуг. Последний способ, на наш взгляд, самый удобный (проверено на личном опыте).

Нужно зайти в свой предпринимательский личный кабинет в Госуслугах, во вкладке «Органы власти» выбрать ФСС, затем выбрать услугу «Регистрация добровольного страхования».

Затем выбираем «Регистрация лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», формируем заявление и отправляем его в ФСС.

Через 3 рабочих дня вас зарегистрируют в качестве добровольца и присвоят регистрационный номер.

Сколько и когда платить

Уплатить взносы за текущий год надо до кона этого года. Только тогда появится право на пособия в следующем году.

Для того, чтобы страховка заработала в 2022 году, до 31 декабря 2021 года надо уплатить взносы.

Платить можно и частями, но проще всего сделать единовременный платеж. Учтите, что если вы не успеете оплатить до 31 декабря или у вас будет пусть и небольшая, но недоплата, с учета вас снимут и лишат права на пособие.

КБК для оплаты добровольных взносов — 39311706020076000180.

Стоимость страхового года определяется как произведение МРОТ, установленного федеральным законом на начало года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов (2,9 %), увеличенное в 12 раз.

Взнос за 2021 год составит 12 792×12×2,9 % = 4 451,62 руб.

Для северных районов (где действует зарплатный районный коэффициент) взносы будут выше соответственно на этот РК.

До недавнего времени сумма взносов была одинаковой для всех ИП, но с 2021 года правила поменяли и стали учитывать РК как при уплате взносов. В 2022 году также будут учитывать РК уже при выплате пособий, что логично: кто больше платит, тот и больше получает.

В случае неуплаты страховых взносов за соответствующий календарный год в указанный срок, правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством считаются прекратившимися.

Сколько и как потом получать

Для ИП-добровольцев средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, принимается равным МРОТ, установленному на день наступления страхового случая.

Средний дневной заработок определяется путем деления МРОТ, установленного на день наступления страхового случая, на число календарных дней каждого календарного месяца, на которые приходится страховой случай.

В следующем году МРОТ пророчат в размере 13 617 руб.

При расчете пособия учитывается страховой стаж. Проценты по стажу такие же как у других застрахованных лиц:

при стаже до 5 лет — 60 %;

при стаже от 5 до 8 лет — 80 %;

при стаже свыше 8 лет — 100 %.

Оплате подлежит период с первого дня болезни.

При этом обычные (не декретные) больничные облагаются НДФЛ. Налог удерживает ФСС и перечисляет ИП причитающуюся сумму.

Пример № 1

ИП уходит на больничный с 17.01.2022 по 30.01.2022. Его страховой стаж 10 лет.

Месяц Календарные дни месяца Дни, подлежащие оплате Средний дневной заработок Размер пособия НДФЛ Сумма к выплате Январь 2022 31 14 439,26 6 149,64 799,00 5350,64

Пример № 2

ИП уходит на больничный с 17.01.2022 по 30.01.2022. Его страховой стаж 4 года.

Месяц Календарные дни месяца Дни, подлежащие оплате Средний дневной заработок Размер пособия НДФЛ Сумма к выплате Январь 2022 31 14 263,55 3 689,70 480,00 3209,70

Пример № 3

ИП уходит на больничный по беременности и родам с 17.01.2022 по 05.06.2022. Ее страховой стаж в данном случае не имеет значения.

Месяц Календарные дни месяца Дни, подлежащие оплате Средний дневной заработок Размер пособия НДФЛ Сумма к выплате Январь 2022 31 15 439,26 6 588,90 х х Февраль 2022 28 28 486,32 13 616,96 Март 2022 31 31 439,26 13 617,06 Апрель 2022 30 30 453,90 13 617,00 Май 2022 31 31 439,26 13 617,06 Июнь 2022 30 5 453,57 2 267,85 Итого х 140 х 63 324,83 0 63 324,83

Добавим, что посчитать размер своего пособия ИП-добровольцы могут с помощью сервиса на сайте ФСС.

Обращаться за пособием надо с заявлением в ФСС. Унифицированной формы заявления не предусмотрено.

Добавим, что система прямых выплат, предусматривающая передачу реестров на выплату больничных, на ИП-добровольцев не распространяется.

Если ИП является работодателем, то на своих сотрудников он передает реестр в ФСС электронно по ТКС через оператора, а вот свой личный больничный и заявление на выплату придется передавать иным способом.

Для получения выплат от ФСС необязательно иметь расчетный счет. ФСС может перечислить деньги на личную карту предпринимателя. Реквизиты указываются в заявлении.

Регистрация и больничный в одном году

Как мы рассказывали выше, зарегистрироваться в качестве добровольца нужно загодя. Как говорится, готовь сани летом. Право на больничные наступит только в следующем после регистрации году.

Но если с простыми больничными (по болезни и травме) все более-менее ясно, то с больничными по беременности и родам (БиР) часто возникают споры.

Дело в том, что у работающих женщин отпуск по беременности и родам по их желанию может начаться и позже даты, указанной в больничном. А вот беременные ИП, по мнению ФСС, такого права лишены.

Между тем нередко бывают такие ситуации, когда ИП вступила в добровольные правоотношения, и больничный лист ей был выдан в женской консультации в конце декабря того же года, то есть до момента, когда страховка заработает.

В итоге почти все дни больничного приходятся на год, следующий за годом регистрации в ФСС, и женщина надеется получить оплату за эти дни. Но не тут-то было... ФСС ориентируется на дату открытия больничного и отказывает в его выплате полностью.

С такой ситуацией, в частности, сталкивались наши читатели. На форуме «Клерка» неоднократно обсуждали подобные моменты.

Не все бизнес-леди готовы мириться с такой несправедливостью. Кто-то обращается в суд.

Так, например, Постановлением Арбитражного суда Центрального округа № А14-9231/2020 от 26.04.2021 требования ИП были удовлетворены.

Женщина зарегистрировалась в ФСС 25.11.2019 и сразу же уплатила взносы. При этом больничный по БиР ей выдан с 02.10.2019.

То есть она вступила в добровольные правоотношения практически уже накануне родов, имея на руках оформленный больничный.

Уже в 2020 году (после родов) женщина предъявила в ФСС электронный больничный и попросила оплатить ей не все дни, а только те, что выпадают на 2020 год. Но ФСС отказал в выплате, так как страховой случай начался в 2019 году, когда права на пособие еще не было.

Но суд встал на сторону женщины и обязал ФСС произвести выплату.

Добровольные взносы и УСН

Добровольные взносы в ФСС в отличие от обязательных фиксированных взносов на ОПС и ОМС не уменьшают налог по УСН «доходы». Об этом напоминает Минфин в письме № 03-11-11/301 от 10.10.2012.

Также эти взносы не уменьшают налогооблагаемую базу при УСН «доходы минус расходы».