Как заполнить 6-НДФЛ, если зарплата больше 5 млн начислена человеку как в головной фирме, так и в обособке

Когда сотрудники трудятся в обособке, НДФЛ за них перечисляют в ИФНС по месту учета в обособке и туда же сдают 6-НДФЛ.

А что делать, если один и тот же сотрудник работает и тут, и там, да к тому же его совокупный доход за год более 5 млн?

Этот вопрос разъяснила ФНС в письме № БС-4-11/8204@ от 11.06.2021.

Ситуация следующая: Сотрудник получил за 2021 год доход 5 000 000 руб. по основному месту работы в головной фирме и 500 000 руб. по совместительству в обособке.

Фирма должна сдатьза 2021 год — по «голове» и обособке.

ФНС объяснила, как надо заполнить раздел 2 в 6-НДФЛ в такой ситуации.

1. 6-НДФЛ за 2021 год (ИНН организации, КПП организации) Раздел 2: в поле 100 указывается 13;

в поле 105 — 182 1 01 02010 01 1000 110;

в поле 110 — 5 000 000;

в поле 112 — 5 000 000;

в поле 120 — 1;

в поле 140 — 650 000;

в поле 160 — 650 000.

2. 6-НДФЛ за 2021 год (ИНН организации, КПП обособленного подразделения) Раздел 2: в поле 100 — 15;

в поле 105 — 182 1 01 02080 01 1000 110;

в поле 110 — 500 000;

в поле 112 — 500 000;

в поле 120 — 1;

в поле 140 — 75 000;

в поле 160 — 75 000.

От себя добавим, что не все в этом разъяснении ФНС предельно ясно.

Во-первых, не разъясняется, почему ставка 15 % именно в обособке, ведь доход считается совокупно. Предел 5 млн превышен по совокупному доходу, который начисляется и там, и здесь.

Во-вторых, доход в 5,5 млн рублей явно начислен не единовременно в январе 2021, а постепенно в течение года (ведь речь идет о зарплате). В этой связи в обособке в течение года по этому сотруднику также применялась ставка 13 % и 6-НДФЛ уже сдавались именно по этой ставке. И если следовать разъяснениям из этого письма, в годовой форме 6-НДФЛ ставка 13 % по обособке исчезает и заменяется на ставку 15 %, а такого не должно быть.

Единственная ситуация, когда разъяснения из письма представляются логичными — это единовременное получение всех 5,5 млн в январе 2021 года. Тогда действительно проще ставку 15 % применить только в обособке, а не делить доходы и от «головы» и от обособки на 2 части по двум ставкам на разные КБК.