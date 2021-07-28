При закрытии магазинов ИП может пересчитать сумму патента

Для пересчета ПСН из-за закрытия магазинов предпринимателю надо обратиться к налоговикам с заявлением. Но сначала получить новый патент, взамен действующему.

Такое разъяснение дано в письме ФНС от 16.07.2021 № СД-4-3/10084@. Больше налоговики не могут отказывать в пересчете.

Если предприниматель закрыл магазин, например, из-за окончания срока договора аренды, то он вправе получить новый патент в отношении оставшихся магазинов взамен действующего.

Это надо сделать за 10 дней до даты закрытия магазина.

А в отношении старого патента надо подать заявление о перерасчете суммы налога, уплаченного по этому патенту.

Расчет будет производиться с даты начала действия и до даты прекращения пантера. Причем даты ИП указывает в заявлении самостоятельно.