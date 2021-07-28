Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

При закрытии магазинов ИП может пересчитать сумму патента

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика ПСН
Версия для печати

Для пересчета ПСН из-за закрытия магазинов предпринимателю надо обратиться к налоговикам с заявлением. Но сначала получить новый патент, взамен действующему.

Такое разъяснение дано в письме ФНС от 16.07.2021 № СД-4-3/10084@. Больше налоговики не могут отказывать в пересчете.

Если предприниматель закрыл магазин, например, из-за окончания срока договора аренды, то он вправе получить новый патент в отношении оставшихся магазинов взамен действующего.

Это надо сделать за 10 дней до даты закрытия магазина.

А в отношении старого патента надо подать заявление о перерасчете суммы налога, уплаченного по этому патенту.

Расчет будет производиться с даты начала действия и до даты прекращения пантера. Причем даты ИП указывает в заявлении самостоятельно.

Учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Как налоговики контролируют ИП в 2021 году». Со скидкой 73%.

Подборка полезных мероприятий

Разместить