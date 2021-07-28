🚚 Изменят нормы работы и отдыха водителей-ИП

Для индивидуальных предпринимателей, которые водят автомобили, уточнят правила труда и отдыха.

Внесут поправки в «Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей», утвержденные приказом Минтранса от 16.10.2020 № 424.

Проект опубликован на федеральном портале.

Вышеназванные особенности обязательны для исполнения юрлицами и ИП, являющимися работодателями и индивидуальными предпринимателями, не являющимися работодателями.

При этом «Особенности» содержит значительное количество норм, которые должны применяться путем издания локальных нормативных правовых актов работодателя, согласия работников и учета мнения представительного органа работников.

Но у ИП нет работодателя.

Проектом для водителей, являющихся ИП и осуществляющими управление автомобилем самостоятельно вводятся конкретизирующие нормы и правки.

В частности, указано, что продолжительность рабочего времени водителя-ИП не должна превышать нормального числа рабочих часов за учетный период один месяц.

Разделение рабочего дня (смены) водителя-ИП допускается по решению такого водителя.

Также сказано, что время обеденного перерыва ИП определяет сам.

Кроме того, внесли поправки по времени отдыха водителей-вахтовиков на севере.

В связи с работой водителей в районах особых климатических зон, где используется вахтовый метод работ без выезда в населенные пункты, проект допускает сокращение еженедельного отдыха (45 часов) до значения не менее 24 часов в каждую календарную неделю при условии компенсации этого сокращения между вахтами в течение учетного периода.

Новые правила будут действовать с 1 марта 2022 года.