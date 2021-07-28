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Туристический кэшбэк продлен до конца августа

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Рубрика Общество. Люди. События
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Программа поддержки внутреннего туризма, по которой можно возместить от государства деньги за поездку, продлена до 31 августа.

Ранее было запланировано, что путевку можно было купить только до 31 июля.

Как отметили в Ростуризме, такой программой уже воспользовалось более 2 млн человек. Этим туристам вернулось около 6,7 млрд рублей.

Как получить туристический кэшбэк за внутренний осенний отдых: оплатить путевку и проживание в гостинице картой МИР.

В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от двух ночей.

Поехать можно в любой регион с 1 октября и по 24 декабря. При этом в круиз можно будет отправиться с 1 сентября до окончания навигации. 

На карту вернётся 20% стоимости тура или проживания, максимально по одной поездке — 20 тыс. рублей.

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