Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Выплаты медикам, контактирующим с коронавирусными пациентами, не облагаются взносами

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Страховые взносы
Версия для печати

Медикам, контактирующим с ковид-пациентами, а также ряду других лиц положена специальная социальная выплата на основании постановления Правительства от 23.11.2020 № 1896.

Эта выплата не облагается взносами, сообщает ФНС в письме № БС-4-11/10361@ от 22.07.2021.

В документе налоговики ссылаются на письмо Минтруда от 01.06.2021 № 14-1/10/В-6444, которое было направлено в Минфин.

В нем Минтруд выразил мнение, что такие выплаты — это государственное пособие.

А на основании пп. 1 п. 1 статьи 422 НК не подлежат обложению страховыми взносами государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с федеральным, региональным и местным законодательством.

Учитывая изложенное, специальные социальные выплаты, производимые в соответствии с постановлением № 1896 не подлежат обложению страховыми взносами, сообщает ФНС.

Подборка полезных мероприятий

Разместить