Выплаты медикам, контактирующим с коронавирусными пациентами, не облагаются взносами

Медикам, контактирующим с ковид-пациентами, а также ряду других лиц положена специальная социальная выплата на основании постановления Правительства от 23.11.2020 № 1896.

Эта выплата не облагается взносами, сообщает ФНС в письме № БС-4-11/10361@ от 22.07.2021.

В документе налоговики ссылаются на письмо Минтруда от 01.06.2021 № 14-1/10/В-6444, которое было направлено в Минфин.

В нем Минтруд выразил мнение, что такие выплаты — это государственное пособие.

А на основании пп. 1 п. 1 статьи 422 НК не подлежат обложению страховыми взносами государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с федеральным, региональным и местным законодательством.

Учитывая изложенное, специальные социальные выплаты, производимые в соответствии с постановлением № 1896 не подлежат обложению страховыми взносами, сообщает ФНС.