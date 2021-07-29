Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В июле ПФР доплатит пенсионные накопления родственникам не доживших до пенсии

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Пенсии
Версия для печати

По закону, ежегодно в июле ПФР проводит работу по дополнительной выплате пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц.

В эту выплату включаются накопления, поступившие на индивидуальный лицевой счет умершего застрахованного лица за период со дня вынесения решения о выплате пенсионных накоплений.

В состав средств могут входить: 

  • дополнительные страховые взносы, уплаченные в рамках участия в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений;
  • чистый финансовый результат от временного размещения ПФР страховых взносов;
  • доход от инвестирования средств пенсионных накоплений.
Напомним, накопительная пенсия формировалась:

  •  у мужчин 1953 г.р. и моложе, у женщин 1957 г.р. и моложе с 01.01.2002 по 01.01.2004;
  •  у всех работающих 1967 г.р. и моложе с 01.01.2002 по 01.01.2014;
  •  у предпринимателей, в том числе у тех, которые независимо от возраста уплачивали страховые взносы на накопительную часть пенсии до 24 мая 2005 года.
Каждый человек, у которого имеются пенсионные накопления, имеет право заранее определить правопреемников и то, в каких долях эти средства будут распределяться между ними в случае его смерти.

В противном случае (при отсутствии заявления) правопреемниками могут стать дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители). Если их нет — то братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

При наличии дополнительных средств на индивидуальных лицевых счетах умерших застрахованных лиц выплата пенсионных накоплений будет произведена до 20 августа по тем реквизитам, которые правопреемники указывали ранее в своих заявлениях о выплате, сообщили в ПФР.

Подборка полезных мероприятий

Разместить