В июле ПФР доплатит пенсионные накопления родственникам не доживших до пенсии

По закону, ежегодно в июле ПФР проводит работу по дополнительной выплате пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц.

В эту выплату включаются накопления, поступившие на индивидуальный лицевой счет умершего застрахованного лица за период со дня вынесения решения о выплате пенсионных накоплений.

В состав средств могут входить: дополнительные страховые взносы, уплаченные в рамках участия в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений;

чистый финансовый результат от временного размещения ПФР страховых взносов;

доход от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Напомним, накопительная пенсия формировалась:

у мужчин 1953 г.р. и моложе, у женщин 1957 г.р. и моложе с 01.01.2002 по 01.01.2004;

у всех работающих 1967 г.р. и моложе с 01.01.2002 по 01.01.2014;

у предпринимателей, в том числе у тех, которые независимо от возраста уплачивали страховые взносы на накопительную часть пенсии до 24 мая 2005 года.

Каждый человек, у которого имеются пенсионные накопления,

В противном случае (при отсутствии заявления) правопреемниками могут стать дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители). Если их нет — то братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

При наличии дополнительных средств на индивидуальных лицевых счетах умерших застрахованных лиц выплата пенсионных накоплений будет произведена до 20 августа по тем реквизитам, которые правопреемники указывали ранее в своих заявлениях о выплате, сообщили в ПФР.