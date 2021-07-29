📉 За полгода официальных безработных стало на 60 % меньше

С начала 2021 года уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, снизился более чем на 1 процентный пункт. Об этом сообщает Минтруд.

По данным Росстата, в июне безработица составила 4,8 %, в январе этот показатель составлял 5,8 %, в декабре 2020 года — 5,9 %, а в пиковый период в августе 2020 года — 6,4 %.

Снижается и число зарегистрированных в центрах занятости граждан. Сегодня это значение не превышает 1,11 млн человек, что на 60 % ниже, чем в начале этого года, когда через центры искали работу более 2,7 млн человек.

«Несмотря на то, что в летний период деловая активность традиционно ниже, найм новых сотрудников достаточно активен. Сказывается как общий подъем деловой активности, так и эффективность по поддержке занятых. Мы вплотную приблизились к допандемическим показателям. Выросло и число предложений в региональных службах занятости. За полгода объем предложения вырос на 25 % — с 1,74 млн позиций на конец 2020 года до 2,19 млн», — рассказала замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.

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