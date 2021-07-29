По какой причине ПФР откажет вам в пособии на школьника

Со 2 августа начнутся выплаты по 10 000 рублей на детей с 6 до 23 лет, которые учатся в школе.

На вынесение решения по заявлениям родителей отводится до 5 рабочих дней. В течение этого времени ПФР проверит представленную родителями информацию и сделает межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату.

В случае отказа в личный кабинет на портале госуслуг поступит уведомление со статусом рассмотрения заявления: «предоставление недостоверных сведений» либо «отсутствие права».

ПФР озвучил причинам, по которым могут отказать в выплате: