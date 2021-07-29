По какой причине ПФР откажет вам в пособии на школьника

Со 2 августа начнутся выплаты по 10 000 рублей на детей с 6 до 23 лет, которые учатся в школе.
На вынесение решения по заявлениям родителей отводится до 5 рабочих дней. В течение этого времени ПФР проверит представленную родителями информацию и сделает межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату.
В случае отказа в личный кабинет на портале госуслуг поступит уведомление со статусом рассмотрения заявления: «предоставление недостоверных сведений» либо «отсутствие права».
ПФР озвучил причинам, по которым могут отказать в выплате:
- отсутствие гражданства РФ у заявителя или ребенка;
- инвалид в возрасте от 18 до 23 лет не обучается в школе;
- лишение заявителя родительских прав в отношении ребенка;
- прекращение опекунства (попечительства) в отношении ребенка;
- смерть ребенка либо инвалида, обучающегося в школе;
- единовременная выплата на ребенка осуществлена другому родителю (усыновителю, опекуну, попечителю).