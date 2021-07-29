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По какой причине ПФР откажет вам в пособии на школьника

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Рубрика Детские пособия
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Со 2 августа начнутся выплаты по 10 000 рублей на детей с 6 до 23 лет, которые учатся в школе.

На вынесение решения по заявлениям родителей отводится до 5 рабочих дней. В течение этого времени ПФР проверит представленную родителями информацию и сделает межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату.

В случае отказа в личный кабинет на портале госуслуг поступит уведомление со статусом рассмотрения заявления: «предоставление недостоверных сведений» либо «отсутствие права».

ПФР озвучил причинам, по которым могут отказать в выплате:

  • отсутствие гражданства РФ у заявителя или ребенка;
  • инвалид в возрасте от 18 до 23 лет не обучается в школе;
  • лишение заявителя родительских прав в отношении ребенка;
  • прекращение опекунства (попечительства) в отношении ребенка;
  • смерть ребенка либо инвалида, обучающегося в школе;
  • единовременная выплата на ребенка осуществлена другому родителю (усыновителю, опекуну, попечителю).

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