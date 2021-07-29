В карточку Т-2 нельзя вклеивать фото сотрудника без его согласия

Вклеивание работодателем личных фотографий сотрудников в их личные карточки допускается только с их письменного согласия. Об этом сообщает Роструд, отвечая на вопрос пользователя портала «Онлайнинспекция.рф».

При отсутствии письменного согласия сотрудников вклеивать их фотографии в личные карточки Т-2 нельзя.

Согласно статье 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность (биометрические персональные данные), могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных.