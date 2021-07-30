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Бухгалтеры предпочитают учиться онлайн: опрос «Клерка»

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обучение для бухгалтеров
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На «Клерке» вышел обзор популярных платформ для онлайн-обучения бухгалтеров. Хотим помочь вам с поиском новых знаний, ведь площадок для этого развелось очень много.

Недавно мы проводили опрос о том, в какой форме и как часто наши читатели проходят обучения. И большая часть из вас (42%) предпочитает учиться онлайн, оффлайн же — только 7%. Остальные предпочитают комбинировать:

Поэтому в наш обзор вошли школы и площадки, где есть онлайн-курсы, вебинары, семинары и многое другое.

Наш обзор — гид по самым качественным и проверенным платформам, который поможет вам сравнить их между собой и выбрать подходящие именно вам. Ведь вариантов учебы с каждым днем все больше, а вот понять самому, что стоит потраченных денег, а что нет — сложно.

Пишите в комментариях, какие обучения проходите вы? Нам важны ваши мнения :)

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