Бухгалтеры предпочитают учиться онлайн: опрос «Клерка»

На «Клерке» вышел обзор популярных платформ для онлайн-обучения бухгалтеров. Хотим помочь вам с поиском новых знаний, ведь площадок для этого развелось очень много.

Недавно мы проводили опрос о том, в какой форме и как часто наши читатели проходят обучения. И большая часть из вас (42%) предпочитает учиться онлайн, оффлайн же — только 7%. Остальные предпочитают комбинировать:

Поэтому в наш обзор вошли школы и площадки, где есть онлайн-курсы, вебинары, семинары и многое другое.

Наш обзор — гид по самым качественным и проверенным платформам, который поможет вам сравнить их между собой и выбрать подходящие именно вам. Ведь вариантов учебы с каждым днем все больше, а вот понять самому, что стоит потраченных денег, а что нет — сложно.

Пишите в комментариях, какие обучения проходите вы? Нам важны ваши мнения :)