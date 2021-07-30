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Утвердили новый бланк о переходе на НДФЛ с фиксированной прибыли КИК

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Рубрика КИК
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Уведомление о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний и уведомления об отказе от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК надо будет представлять по новой форме.

Опубликован приказ ФНС от 19.05.2021 № ЕД-7-13/495@.

Напомним, что с налогового периода 2020 года налогоплательщики — физлица вправе уплачивать НДФЛ с фиксированного размера прибыли КИК.

Налогоплательщикам, желающим перейти на этот режим с 2021 года или последующих лет, следует направлять указанное уведомление до 31 декабря соответствующего налогового периода.

Новые правила администрирования физлиц, перешедших на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК ФНС ранее разъяснила в письме № ШЮ-4-13/4504@ от 04.04.2021.

 

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